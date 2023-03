Fuga alta velocità e incidente dopo furti in case, ricercati

Prima i furti in abitazioni nella zona di Sant'Elpidio a Mare (Fermo), nelle strade Santa Caterina e San Giuseppe, con bottino di 600 euro e alcuni monili, poi la fuga in auto ai carabinieri a folle velocità fino alla Strada Statale 16 e lo scontro con un terrapieno nei pressi del bivio Torre di Palme, prima di abbandonare l'auto e allontanarsi a piedi di notte nelle campagne circostanti. E' accaduto nel Fermano. Dopo una segnalazione, i militari di Fermo e Porto San Giorgio hanno inseguito un'Alfa Romeo Giulietta con a bordo tre persone che a forte velocità ha tentato di seminarli, finendo er contro un terrapieno.

I tre, secondo l'accusa responsabili anche di un tentato furto presso il convento delle monache clarisse di Fermo, sono riusciti a scappare a piedi e a far perdere le proprie tracce nelle campagne limitrofe, approfittando del buio. I carabinieri hanno sequestrato la vettura e il materiale ritrovato al suo interno: indumenti scuri, cappelli, targhe originali e false di altri veicoli. (ANSA).