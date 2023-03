Parchi: San Bartolo, Silvano Leva nuovo presidente

Ufficializzate le nuove nomine del Parco San Bartolo: il presidente è Silvano Leva e il vice presidente è Matteo Sanchioni. "Congratulazione al neo presidente Silvano Leva e al vice Matteo Sanchioni, a loro auguro buon lavoro. - commenta il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - Grazie a Stefano Mariani, che in questi anni ha saputo svolgere un compito egregio".

"Il Parco San Bartolo è un luogo straordinario, dalla bellezza inestimabile e dall'immenso valore paesaggistico. - osserva Ricci - Uno spazio per noi importantissimo, che vogliamo tutelare, valorizzare e far vivere sempre di più nel rispetto dell'ambiente. Lo abbiamo eletto tra i simboli della Capitale italiana della Cultura 2024, perché esprime l'essenza della nostra 'Natura della Cultura' raccontata nel dossier di candidatura, e sarà tra le realtà protagoniste di questa entusiasmante avventura che stiamo vivendo e vivremo insieme a tutto il territorio".

Anche il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi ringrazia "Stefano Mariani e tutta la squadra per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. In bocca al lupo a Silvano Leva, con l'auspicio che possa rappresentare gli interessi del nostro bellissimo territorio, per uno sviluppo sostenibile del Parco San Bartolo.

Ringrazio il neo presidente per aver nominato Matteo Sanchioni, del Comune di Gabicce Mare, come suo vice. - conclude - Buon lavoro a tutti, con la speranza che a prevalere sia sempre il bene e la tutela dell'ambiente e di questo territorio unico".

(ANSA).