Università: Schillaci e Bernini a inaugurazione anno Univpm

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - I ministri della Salute Orazio Schillaci e dell'Università Anna Maria Bernini parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università Politecnica delle Marche, che si terrà il 28 marzo al Teatro delle Muse ad Ancona, alle 11:30. Il rettore Gian Luca Gregori aprirà la mattinata parlando de "Il nuovo ruolo dell'Università in un periodo 'complesso'", seguito dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. "Il chirurgo del futuro: medico o ingegnere" il titolo della lectio di Mario Guerrieri, professore ordinario di Chirurgia generale, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. In chiusura gli interventi dei due ministri, che dovrebbero partecipare in presenza. Durante la cerimonia sono previsti brani musicali eseguiti dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana, con la partecipazione del Coro Crua dell'Univpm e del cornista Felix Klieser, che, nato senza braccia, suona lo strumento con il piede sinistro. Ha collaborato tra gli altri con Riccardo Muti, in concerti per la pace che si sono tenuti a Lourdes e a Loreto la scorsa estate.

