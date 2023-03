Comunali: Ida Simonella inaugura sede comitato di sostegno

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Taglio del nastro per la sede del comitato di sostegno a Ida Simonella, candidata della coalizione di centrosinistra "Progetto Ancona" alle amministrative di maggio nel capoluogo marchigiano. La sede si trova in via Leopardi, nel centro città: sarà aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e la mattina e il pomeriggio nelle giornate di sabato. La stessa Simonella sarà presente il martedì mattina e il venerdì pomeriggio per parlare "con tutti, dai cittadini alle associazioni, alle categorie" ha detto. All'inaugurazione hanno partecipato la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, luna buina pare della giunta comunale, di cui fa parte la stessa Simonella, assessore al Bilancio e al Porto, vari rappresentanti dei partiti politici che la sostengono, tra cui il Pd, Italia, Viva, Azione, Psi. "Parte una storia nuova - ha detto la candidata -, anche se le radici sono state piantate anni fa. Penso ad una città curata e sostenibile, che si affaccia sulla modernità". E tra le priorità, mentre andranno avanti i grandi interventi finanziati con il Pnrr o con vari bandi, "c'è un grande programma di manutenzioni e decoro urbano, con un taglio più manageriale, magari introducendo un'unità di progetto". Intanto si stanno formando le liste (dovrebbero essere sei) che la sosterranno, tra le quali una che fa capo a Carlo Pesaresi, suo competitor alle primarie del centrosinistra. Comunque "il Progetto Ancona è un progetto aperto - ha spiegato - ci sono anche partiti e sigle che non hanno partecipato alle primarie, come i repubblicani o Volt" e quindi non sono escluse nuove adesioni. (ANSA).