Completati lavori sulla copertura del Teatro Gentile a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 16 MAR - Completati i lavori di manutenzione della copertura del Teatro Gentile di Fabriano (Ancona). L'intervento si è reso necessario per risolvere gli annosi problemi di infiltrazioni piovane nella parte corrispondente al palco. Nello specifico, i lavori, svolti dalla ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri di Fano, hanno riguardato la ripassatura del manto di copertura con riordino dei coppi, la sostituzione di quelli deteriorati e l'integrazione di quelli mancanti, il fissaggio con malte idonee e la legatura dei tegoli di colmo, displuvio e quelli lungo le linee di gronda, la pulitura e sostituzione dei canali di gronda, l'impermeabilizzazione delle parti della copertura danneggiate da perdite d'acqua meteoriche, con impermeabilizzante elastomerico. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 70mila euro. "Siamo intervenuti a tutela e sicurezza di uno dei beni culturali più prestigiosi della nostra città", il commento del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo. "Oggi portiamo a casa un risultato, che non ci fa dimenticare i tanti fronti aperti, tutti importanti e su cui stiamo intervenendo. Prossimi passi per il Teatro Gentile, gli impianti di riscaldamento e antincendio", ha annunciato. (ANSA).