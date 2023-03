Ristorante non collegato con registratore fiscale a Entrate

Un ristorante non aveva mai collegato il registratore fiscale con l'Agenzia delle Entrate per comunicare i dati fiscali, fin dalla sua istallazione: per questo motivo sono scattati una denuncia, una multa e la chiusura per un mese del locale. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona e dalla Tenenza fabrianese nei confronti di un ristorante pizzeria della zona di Fabriano (Ancona).

Oltre alla violazione, l'Agenzia delle Entrate di Ancona, al termine di un accertamento eseguito sulla base di una verifica fiscale condotta dalla Tenenza delle Fiamme gialle di Fabriano, ha provveduto a denunciare l'imprenditore per il reato di omessa dichiarazione: la contestazione è di aver occultato al fisco ricavi per 1.908.000 euro, omettendo il pagamento delle imposte sui redditi per circa 693mila euro e 210mila euro di Iva.

L'attuale normativa prevede, infatti, che dal primo gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro i 12 giorni successivi i dati relativi ai corrispettivi giornalieri conseguiti, certificati con l'emissione del cosiddetto "scontrino elettronico".