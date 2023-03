Protesta degli alluvionati delle Marche, 'territorio non sicuro'

Protestano gli alluvionati della vallata Misa e Nevola nel Senigalliese per lo stato dei fiumi, degli argini e per la mancata esecuzione di messa in sicurezza del territorio. Sono passati sei mesi esatti dal quel terribile 15 settembre 2022, quando l'ondata di maltempo e il dissesto idrogeologico causarono l'inondazione di un vasto territorio di oltre 40 km, da Serra de' Conti fino a Senigallia, ma anche nell'hinterland di Pesaro Urbino, provocando 13 vittime - un corpo non è stato ancora recuperato - e danni stimati per circa 2-3 miliardi di euro.

Nonostante le promesse di intervento, gli studi e i progetti, l'area senigalliese e tutto l'entroterra non sono ancora stati messi in sicurezza. "Siamo per qui per chiedere alla Regione Marche di intervenire al più presto - spiega Massimo Petrolati, presidente "Comitato tra 2 fiumi" - perché non bastano le promesse di fare quello che il comitato ha chiesto, è ora di intervenire". "Il 90% dei percorsi dei fiumi Misa e Nevola - continua Andrea Morsucci, componente del Comitato tra 2 fiumi - è completamente pieno di detriti, sabbia, alberi, pieno fino agli argini. È qui che bisogna intervenire prima di progettare le vasche di espansione o altri interventi: altrimenti ci saranno altre alluvioni e saranno disastri già annunciati".

Già con le piene di dicembre, gennaio e del primo marzo, i territori già alluvionati hanno rischiato una nuova esondazione.

I cittadini sono stanchi di preoccuparsi che il fiume, a ogni pioggia, possa uscire dagli argini mettendo a rischio la vita dei residenti o minacciando di portarsi via veicoli e altri beni. Altre iniziative sono all'orizzonte e da più parti vengono chieste proteste ancora più incisive. (ANSA).