Sanità: ad Ascoli 'funerali' dei diritti dei lavoratori dell'Ast

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - Le sigle sindacali della sanità Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Ugl Salute e Fials hanno organizzato oggi una manifestazione davanti alla palazzina direzionale dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per protestare contro "la gravissima violazione dei diritti sanciti dalle leggi e dai contratti nazionali di lavoro". Inscenando un 'funerale' della sanità pubblica con tanto di bara e lumini, i manifestanti sono tornati a chiedere il riequilibrio dei fondi contrattuali, lamentando, tra le altre cose, di percepire 639 euro in meno dei colleghi delle altre Ast (Aziende Sanitarie Territoriali) marchigiane, la fruizione di tutte le ferie arretrate ammontanti, per tantissimi dipendenti, ad oltre 100 giornate. I sindacati chiedono anche l'applicazione della riorganizzazione dei servizi resa obbligatoria dal Ccnl del 21 maggio 2018 con la copertura di tutte le funzioni, allo stato attuale "illegittimamente sospesa". "Fin qui abbiamo avuto solo promesse vane" ha detto Giorgio Cipollini (Cisl) accusando la commissaria dell'Ast di Ascoli di aver "disatteso tutte le aspettative dei dipendenti e soprattutto, imperterrita, continua a non riconoscere fondamentali diritti contrattuali. La nostra preoccupazione non riguarda solo gli addetti alla sanità, ma anche l'utenza che paga le conseguenze di tutti ciò".

"La sanità pubblica di fatto non esiste più - ha aggiunto Paolo Villa (Cisl) - visto che viene messo tutto in mano al privato.

Le liste d'attesa sono tutte chiuse, a breve e a lungo termine, si va solo in estrema urgenza, mentre i medici continuano a fare la libera professione senza - ha concluso - che la Corte dei Conti abbia fatto alcuna segnalazione". (ANSA).