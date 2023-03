Per Croce Rossa Ancona risanamento ambientale 'spaziale'

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - La Sweetty Cooffee ha donato al Comitato della Croce Rossa di Ancona un'esclusiva tecnologia attiva di risanamento ambientale, efficace nel risolvere problemi legati alle contaminazioni di aria e superficie di luoghi chiusi legati alla vita quotidiana. Il "Beyond Guardian Air", che copre una superficie di 200 mq, è stato posizionato nella sala Dunant della Cri, utilizzata per le attività informative e formative rivolte ai volontari e cittadini.

ActivePure Technology è entrato a far parte della 2017 Space Technology Hall of Fame by the Space Foundation. (ANSA).