(ANSA) - PESARO, 14 MAR - La Bicipolitana di Pesaro arriva a 100 km, con i lavori per la pista ciclopedonale, rotatoria, piantumazione di alberi e aree di sosta in via Fratti. "Un intervento che ci consentirà di aumentare la sicurezza attraverso la realizzazione di ciclabili, rotatorie, alberi e aree di sosta per trasformare e riordinare uno degli assi strategici della città" hanno detto il sindaco Matteo Ricci e l'assessore all'Operatività Enzo Belloni, che oggi hanno visitato il cantiere. "Il primo step - spiegano - consiste nella realizzazione del tratto ciclopedonale di Bicipolitana che va dal Genica alla rotatoria di via Belgioioso (lato centro storico). Mentre nel lato opposto, verso Fano, a margine della carreggiata sarà riservato uno spazio alla sosta". La via non verrà né chiusa, né a senso unico alternato. Come già verificato con la ditta appaltatrice, le operazioni del tratto di Bicipolitana non ridurranno le corsie, ma comporteranno solo un restringimento della carreggiata. A completare la viabilità sarà la rotatoria definitiva per agevolare l'attraversamento di via Madonna di Loreto e la cornice alberata che trasformerà la circonvallazione a tutti gli effetti in un viale. Per la Bicipolitana però "l'obiettivo è arrivare a 120 km - hanno ricordato Ricci e Belloni, facendo il punto sulle ciclabili 'work in progress' -. Oltre a quella di via Fratti, che dovrebbe essere realizzata in 4 mesi, siamo al lavoro per completare altri nodi importanti per la città". Quasi terminata quella di via Paganini, dove è stata riqualificata l'illuminazione e a breve partiranno i lavori di asfaltatura (un intervento che consentirà di recuperare 52 posti auto e rendere definitiva la rotatoria all'intersezione con via Lombardia). Proseguono spedita la realizzazione della ciclovia adriatica a Colombarone e del tratto di pista ciclabile a Vismara, in via Liri, via Lambro e via Timavo. A breve partiranno anche i lavori per la ciclabile di collegamento tra Vismara e Torraccia. (ANSA).