Entro metà maggio progetto definitivo Rettorato storico Univpm

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - Consegna del progetto definitivo entro il 15 maggio 2023 ed esecutivo entro la fine di settembre 2023, per poi avviare le procedure di gara per i lavori di recupero e adeguamento sismico del palazzo storico del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche, nel cuore del capoluogo marchigiano. È la roadmap tracciata dal rettore Univpm Gian Luca Gregori alla conferenza stampa di presentazione del progetto, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Commissario Straordinario del Governo alla Riparazione e Ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli.

L'immobile ottocentesco, in piazza Roma, era rimasto gravemente danneggiato dal terremoto del Centro Italia nel 2016 e 2017. I danni avevano interessato sia le strutture murarie che la copertura lignea. Nell'edificio lavoravano circa 50 dipendenti dell'Ateneo. L'opera rientra tra le 742, rimaste fino ad oggi fuori dalla ricostruzione, finanziate con uno stanziamento complessivo di 642,5 milioni di euro e viene finanziata con 12 milioni e 300mila euro (finanziamento a copertura dell'intervento) nel nuovo Piano della ricostruzione pubblica delle Marche. Una struttura importante non solo per l'Ateneo, ma anche per il capoluogo perché dotata di un'Aula Magna, messa a disposizione anche per eventi della città. L'intervento, privilegerà la tutela del bene, mantenendo inalterati gli aspetti architettonici e quelli distributivi, garantendo i necessari adeguamenti per la sicurezza sismica e la sostenibilità. Il gruppo di progettisti è lo stesso dell'ex Palazzo di Vetro. Secondo il rettore Gregori, "l'intervento del Commissario per la Ricostruzione e del presidente della Regione ci ha permesso di accelerare le tempistiche. Il progetto va visto in connessione al recupero del palazzo della Provincia di Ancona, perché così daremo un nuovo volto a questa parte, centrale, importante della città". I lavori di recupero e adeguamento sismico consentiranno di "rimettere in sicurezza un patrimonio immobiliare di eccellenza nel pieno centro della città capoluogo di regione" ha detto Acquaroli. (ANSA).