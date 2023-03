Corpo donne al centro rassegna transfemminista Cupramontana

(ANSA) - CUPRAMONTANA, 14 MAR - Il corpo delle donne, nelle sue dimensioni biologiche, sociali e politiche, è protagonista a "Orme, incontri oltre il femminile", rassegna transfemminista che prende il via a Cupramontana (Ancona), nelle Marche. Si parte al Teatro La Concordia il 18 marzo con lo spettacolo "Disprezzo della donna" di Frosini Timpano, cantata a due voci dedicata ai futuristi ed al disprezzo della donna. In programma, fino al 27 maggio, incontri ed eventi con artiste, ricercatrici e autrici per attraversare alcune delle principali questioni del femminismo contemporaneo. In programma, anche eventi per bambini tra cui il 15 aprile l'incontro con Cristina Portolano illustratrice di storie di bambine alla prese con desideri e primi fastidi legati ai cambiamenti del corpo e amplificati dagli stereotipi di genere. Tra le ospiti, il 29 aprile le sorelle ed attiviste disabili Elena e Maria Chiara Paolini presentano il libro "Mezze persone. Riconoscere e comprendere l'abilismo (Aut Aut Edizioni, 2022).

Il 5 maggio la scrittrice Silvia Alessandrini Calisti in "Marche stregate" (Giaconi Editore, 2020) racconta leggende e superstizioni legate alle donne. Il 6 maggio proiezione del film Le favolose di Roberta Torre (2022) e l'incontro con Porpora Marcasciano, fondatrice e attivista del Mit (Movimento Identità Trans). Il 7 maggio la pluripremiata scrittrice e poetessa Laura Pugno propone un dialogo su l'ibrido, la trasformazione e la dissociazione rispetto alla norma. Il 13 maggio ospite di Orme è il Comitato Nazionale Vulvodinia e Neuropatia del pudendo, nato nel 2021 per ottenere il riconoscimento da parte del Servizio Sanitario Nazionale di vulvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti. Si chiude il 27 maggio con un incontro sul tema del piacere femminile. (ANSA).