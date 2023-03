Revocata licenza a un bar in via Giordano Bruno ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - La squadra amministrativa di sicurezza della Questura di Ancona, unitamente all'Ufficio Commercio della polizia locale, ha apposto i sigilli ad un bar di via Giordano Bruno nel capoluogo marchigiano. Si tratta di una chiusura definitiva con contestuale revoca della licenza, scattata a seguito di un'ordinanza emessa dal sindaco dei Ancona, su proposta originariamente formulata dal questore di Ancona e resa vincolante dal prefetto. L'esercizio pubblico, sia recentemente sia in passato, era stato destinatario di provvedimenti di sospensione ai sensi dell'articolo 100 del Tulps per gravi turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Ora il locale non potrà più esercitare attività di somministrazione alimenti e bevande. (ANSA).