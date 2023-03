Firma contratto lavori ex Palazzo di Vetro a Ancona il 23 marzo

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Sarà siglato il 23 marzo, tra l'Università Politecnica delle Marche e l'aggiudicataria Manelli Impresa spa di Monopoli (Bari), il contratto per l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica edilizia e impiantistica dell'ex Palazzo di Vetro, già sede della Provincia di Ancona. Il termine previsto dei lavori è 730 giorni, alla fine di giugno 2025: l'edificio rigenerato ospiterà nel 60% circa degli spazi gli uffici del nuovo Rettorato e locali dedicati a studenti e personale universitario, mentre nel restante 40% circa gli uffici della Provincia di Ancona con una particolare attenzione alla sostenibilità energetiche e soluzioni impiantistiche all'avanguardia per la tutela della salute. Il progetto entra nella fase operativa dei lavori: nel 2019 l'Università era diventata proprietaria dell'immobile, ridotto ad uno scheletro per la necessità di eliminare l'amianto, tra piazza Roma e piazza Pertini, con un atto di compravendita del valore complessivo di 7,9 milioni di euro. Successivamente l'Ateneo si era impegnato a restituire il 40% circa del Palazzo di Vetro, una volta ristrutturato, alla Provincia a compensazione del costo di acquisto. Secondo il rettore Univpm Gian Luca Gregori "siamo andati oltre il nostro compito, che sarebbe quello di realizzare laboratori, aule, forse un po' di edilizia per gli studenti, ma abbiamo iniziato questo percorso insieme alla Provincia, che ringrazio, e credo che sia estremamente importante". Il rettore ha sottolineato l'importanza anche della riqualificazione dell'edificio nel cuore città: "se la struttura fosse rimasta così sarebbe stato degradante come immagine".

Accanto ai lavori dell'ex Palazzo di Vetro, "abbiamo ottenuto un finanziamento di 12 milioni e 300mila euro" dei fondi per il sisma del 2016 per il recupero della sede storica del Rettorato, resa inagibile dal terremoto, in piazza Roma, "opera strategica finanziata dal commissario Straordinario per la Ricostruzione e anche lì partiremo rapidamente". I fondi "finanzieranno il 100% dell'immobile, integrato al recupero del Palazzo di Vetro". Sostanzialmente rispettato il cronoprogramma iniziale, nonostante l'avvento del covid e i rincari delle materie prime. (ANSA).