Diciottenne urtato da bus, in ospedale con politrauma a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 12 MAR - Un ragazzo di 18 anni è stato urtato ieri sera da un bus in manovra in piazza Cavour ad Ancona. E' stato raggiunto di striscio dal mezzo, davanti ai portici della piazza, ma ha battuto la testa contro i montante del mezzo pubblico. Ha riportato un politrauma, ma è rimasto sempre cosciente: a prestare i primi soccorsi è stato l'autista del mezzo pubblico. Il giovane è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice giallo. (ANSA).