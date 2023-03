Pd: Chantal Bomprezzi presenta la sua squadra, "discontinuità"

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - E' "discontinuità" la parola d'ordine del nuovo corso del Pd delle Marche, che oggi ha tenuto la sua prima assemblea regionale ad Ancona, dopo l'elezioni di Chantal Bomprezzi segretaria regionale con le primarie.

Bomprezzi si è presentata con la sua squadra, una segreteria interamente rinnovata e con un'età media più bassa che in passato. "Ho voluto anticipare la composizione della segreteria per essere operativi il prima possibile - ha detto -. Ci sono ragazze e ragazzi con esperienza, ma giovani per un Pd che deve tornare tra le persone". I lavori dell'assemblea sono cominciati con 4 testimonianze di persone della società civile: sindacalisti, persone che vivono il dramma del terremoto o dell'alluvione, giovani democratici, persone che "sono testimoni e vivono problematiche molto presenti nella nostra regione". I prossimi passaggi della segretaria regionale saranno sui territori con incontri in ciascuna provincia, a partire, sabato 18 marzo, da Ancona dove si vota alle prossime amministrative.

Intanto "lascerò aperta la porta per quella parte del Pd che con Michela Bellomaria ha animato la competizione alle ultime Primarie. Vorrei si lavorasse insieme e che si dividessero le responsabilità e le molte soddisfazioni che, sono certa, verranno. Dobbiamo essere compatti per elaborare insieme la formazione della nostra proposta politica".

Presidente dell'Assemblea è stata eletta Silvia Venerucci.

Questa la composizione della nuova segreteria regionale, oltre a Bomprezzi ne fanno parte Giorgia Sampaoli (tesoriera), Marco Belardinelli (organizzatore), Matteo Terrani (vice segretario), Andrea Belegni (coordinatore segreteria) e inoltre Saura Casigliani, Daniele Sturani, Andrea Salvatori, Manuela Ciaruffoli, Alessandro Iagatti, Mattia Santarelli, Claudio Cavallaro, Sara Calisti. Invitati permanenti sono Alessandro Del Monte di Art. 1e Chiara Croce, segretaria Gd Marche. (ANSA).