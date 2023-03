Cia Conad e Rete Clima, mille alberi a Fano

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - Cia Conad partecipa all'iniziativa "Forestiamo insieme l'Italia" attraverso un progetto di tutela ambientale nel Comune di Fano (Pesaro Urbino), in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility di sostenibilità e di decarbonizzazione.

In un'area comunale nei pressi del cimitero di Rosciano sarà creato un bosco urbano, piantando mille alberi appartenenti a specie già presenti nel territorio collinare e boschivo della zona, in modo tale da potersi adattare meglio al territorio e donare servizi ecosistemici alla comunità. "La forestazione è una dimostrazione concreta del nostro impegno per il territorio e per la crescita e il benessere della comunità di Fano" dice Massimo Marchionni, vice-Presidente di Cia Conad, ringraziando i clienti che hanno partecipato attivamente all'iniziativa presso tutti i punti di vendita locali. Secondo Paolo Viganò, presidente di Rete Clima "l'intervento di forestazione di Fano nasce dalla volontà delle aziende di contribuire, con azioni concrete ed efficaci, alla tutela ambientale. Le attività di forestazione prevedono il coinvolgimento di dipendenti e collaboratori delle aziende che sostengono i progetti: piantare un albero è una occasione straordinaria per parlare di cambiamenti climatici e di cosa può fare ognuno per contrastarli, attraverso uno stile di vita più sostenibile. Le attività di forestazione prevedono la piantagione e coltivazione per tre anni di piante autoctone, appartenenti a diverse specie arboree e arbustive, tipiche della zona. Le piante sono prodotte nei vivai locali perché lo scopo dei progetti è anche quello di valorizzare la filiera florovivaistica italiana, e sono accompagnate da passaporto fitosanitario". E secondo il sindaco di fano Massimo Seri, "le rivoluzioni partono da azioni concrete". L'iniziativa "Forestiamo insieme l'Italia" è parte della campagna "Foresta Italia", patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e prevede entro il 2023 la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale - mille in ciascuna regione - grazie all'aiuto delle Cooperative, dei soci e dei client (ANSA).