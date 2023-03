Carabinieri risolvono caso del furto a Caritas di Montegranaro

(ANSA) - MONTEGRANARO, 11 MAR - I carabinieri della Compagnia di Fermo hanno individuato il probabile autore del furto messo a segno ai danni della Caritas di Montegranaro (Fermo) dove erano state trafugati generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e vari altri beni a fine febbraio. Raccolti gli indizi necessari, grazie anche alla collaborazione del sindaco di Montegranaro che aveva ricevuto alcune confidenze poi approfondite, i militari della Stazione di Montegranaro hanno avanzato alla Procura della Repubblica di Fermo una richiesta di decreto di perquisizione domiciliare, accordato ed eseguito ieri. Nell'abitazione del sospettato, un migrante irregolare originario del Marocco, di circa 45anni, con precedenti per spaccio di stupefacenti, reati predatori e contro la persona - abitazione occupata abusivamente - i carabinieri hanno trovato diverse scatole, occultate negli arredi della camera da letto, contenenti i prodotti trafugati dalla Caritas, i cui volontari in passato avevano dato supporto al presunto autore e alla sua famiglia. Nella disponibilità del sospettato veniva trovata anche la chiave di un secondo appartamento, gestito dall'Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Fermo, all'interno del quale venivano rinvenute altre scatole, con il resto dei beni rubati. Verosimilmente la merce rubata era destinata alla rivendita da parte del 45enne, il quale, nelle more delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

