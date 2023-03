Al via Tipicità Festival a Fermo, 160 espositori

(ANSA) - FERMO, 10 MAR - Sono più di 160 le realtà presenti in quattro aree espositive e sei le aree che ospitano oltre 170 eventi nei tre giorni della XXXI edizione di Tipicità Festival che prende il via sabato 11 marzo alle 9:30 al Fermo Forum. Il programma della prima giornata prevede alle 11 il confronto tra i rettori delle Università di Ancona, Camerino e Macerata sul tema "Rettori della rinascita: le Marche coniugate al futuro.

Giovani, ricerca, territorio, internazionalità". Quindi, alle 12:00 l'inaugurazione ufficiale con la Cavalcata dell'Assunta ad accogliere ambasciatori, autorità nazionali e regionali, giornalisti, rappresentanti di associazioni della manifestazione marchigiana, che è stata inserita dal Ministero del Turismo nel portale italia.it come evento da non perdere in Italia e che gode del patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. La Repubblica di Tanzania è l'ospite ufficiale di quest'anno, ma sono presenti delegazioni estere anche da Olanda, Inghilterra, Sud Africa ed Ungheria, oltre a numerose realtà italiane, con le rispettive tipicità e proposte turistico-culturali. "Nella mappa di questa edizione: Experience è l'invito ad immergersi nei territori vicini e lontani; in Biocreativi il mangiar sano diventa narrazione di percorsi e storie che delineano le nuove dimensioni del "pianeta cibo"; il Mercatino ripropone i mercati di paese con specialità spesso introvabili nei consueti canali distributivi; in Accademia si susseguono i racconti in cucina con prestigiosi chef stellati insieme a giovani talenti, ognuno con le proprie storie da condividere; Autockthon è il tempio del vigneto Marche dove assaggiare, in compagnia di esperti, le molteplici varietà vinicole di una regione al plurale", anticipano gli organizzatori. (ANSA).