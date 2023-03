Scuola: studenti di un liceo di Macerata simulano un processo

(ANSA) - MACERATA, 09 MAR - Simulare un processo per riflettere sui meccanismi della giustizia nel sistema giuridico italiano attraverso un case-study. È l'esperienza che ha visto coinvolti, come protagonisti, gli studenti del Liceo Classico e Linguistico di Macerata, che hanno impersonato le parti di un processo penale. L'iniziativa - che si colloca all'interno del Percorso Giuridico-Economico promosso dal Liceo - si è svolta in collaborazione con gli avvocati Renato Coltorti e Fulvia Bravi, della Sezione didattica della Sede di Macerata dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Gli avvocati hanno guidato la riflessione delle studentesse e degli studenti e hanno condotto un percorso di approfondimento sui principi costituzionali relativi al processo penale, sulle regole che governano i ruoli di difesa, accusa e giudice, sulla funzione del processo, quale luogo ove la giustizia si realizza attraverso la dialettica tra le parti e nel rispetto dei principi costituzionali e del diritto. Gli studenti, organizzati in gruppi di studio e guidati dagli avvocati, hanno quindi studiato il caso, teatralizzando i ruoli di avvocato, pubblico ministero e giudice all'interno del processo fino alla redazione e alle lettura della sentenza in udienza.

Per la dirigente scolastica, Angela Fiorillo, "i progetti educativi che mettono in gioco direttamente i giovani in ruoli così motivanti consentono la maturazione di competenze civiche, incoraggiando la cultura della legalità, del rispetto delle regole e delle libertà, e di competenze trasversali e orientative". Gli incontri del Percorso Giuridico-Economico hanno coinvolto gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico e Linguistico di Macerata. (ANSA).