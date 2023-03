Sanità: Centro NeMo ad Ancona intitolato a Roberto Frullini

(ANSA) - ANCONA, 09 MAR - "Insieme a te Roberto abbiamo sognato e desiderato l'impossibile. La casa di NeMO Ancona è la tua casa". Questa è la dedica alla memoria di Roberto Frullini, portavoce delle associazioni di pazienti, che da oggi è posta all'ingresso del Centro Clinico NeMO, al quinto piano dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche a Torrette.

Si tratta di un Centro Clinico ad alta specializzazione per chi è affetto da malattie neuromuscolari e neurodegenerative, quali la Sla, la Sma, le miopatie e le distrofie muscolari. Si differenzia da un classico reparto d'ospedale grazie al suo modello innovativo, multidisciplinare e partecipato. Scomparso improvvisamente lo scorso 10 dicembre, ricorda una nota, Roberto si è confrontato con la disabilità sin dall'età di 3 anni, una condizione che ha determinato la sua battaglia per una sanità capace di rispondere ai bisogni delle patologie neuromuscolari.

Il Centro è stato aperto nella primavera del 2022, una struttura pubblico-privata con 12 posti letto per la degenza, 2 per i day hospital, 2 ambulatori specialistici, 1 palestra, 2 sale relax ed un tasso di saturazione media dei ricoveri del 95%. L'approccio di cura è omniservice e multidisciplinare con neurologo, fisiatra, pneumologo e psicologo, terapisti motori e respiratori, logopedista, dietista, terapista occupazionale e Tnpee (terapista delle neuro e psicomotricità dell'età evolutiva), nurse coach, infermieri ed oss. I numeri dei primi nove mesi di attività di NeMO Ancona ne confermano il bisogno.

Con 1.436 prestazioni ambulatoriali e 151 tra ricoveri e Day Hospital, sono 337 i pazienti presi in carico in questi primi mesi, di cui 87 fuori dal territorio regionale. Il progetto si sta dimostrando efficace anche nel ridurre l'indice di mobilità passiva regionale su queste patologie. Le prestazioni sono gratuite per i pazienti e a carico del Sistema Sanitario Regionale. Alla cerimonia hanno partecipato Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici NeMO, l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartimi, il direttore generale dell'Aou Armando Gozzini, i familiari di Frullini e lo chef stellato Mauro Uliassi, le delegazioni di Aisla, Uildm, Famiglie Sma, Telethon, Fondazione Paladini. (ANSA).