Investe donna e si schianta in moto a Monsano, morto

(ANSA) - MONSANO, 08 MAR - Incidente stradale mortale ieri sera a Monsano (Ancona) verso le 19.30. In circostanze ancora in fase d'accertamento, un uomo alla guida di uno scooter T-Max, Riccardo Allegrini, ha investito una 31enne che camminava sul ciglio della strada, finendo poi con la moto contro un albero.

L'uomo, originario di Castelbellino ma residente nella zona di Monsano, lascia una compagna e due figlie piccole, tornava a casa dopo una giornata di lavoro in una ditta metalmeccanica; avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni. I sanitari arrivati sul posto dopo la segnalazione non hanno potuto che constatarne il decesso. La 31enne investita è stata trasportata in ospedale a Torrette di Ancona con ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).