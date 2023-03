Terremoto: da nuovo Piano 7,4 mln per Civitanova Marche

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 06 MAR - A Civitanova Marche arrivano 7,4 milioni di euro attraverso i fondi per la ricostruzione post sisma previsti dal nuovo piano redatto dal commissario straordinario Guido Castelli. Cinque milioni saranno utilizzati per la ristrutturazione del palazzo della Delegazione comunale nella città alta; 1,5 milioni per Palazzo Ciccolini e 900 mila euro per la chiesa Sant'Agostino.

"Una bellissima notizia per il nostro Comune - dice il sindaco Fabrizio Ciarapica - Un'altra grande opportunità per Civitanova, con nuove importantissime risorse finanzieranno il risanamento e la messa in sicurezza dell'ex palazzo comunale".

"Un grazie particolare al commissario Castelli e a tutto l'Ufficio sisma per aver accolto le nostre richieste e aver inserito il nostro progetto in questo primo elenco di interventi prioritari". Dopo il sisma del 1997, l'immobile è stato inserito nel Piano attuativo di interventi sugli edifici pubblici con un impegno di spesa previsto di oltre 2 milioni di euro; poi è stata redatta apposita progettazione esecutiva che, per mancanza dei fondi, non è mai stata attuata.

I danni dal sisma del 1997, pur avendo interessato l'intero immobile, "non sono stati tali da dichiararne la totale inagibilità", spiega il Comune. Il terremoto aggravò il danno preesistente, rendendo necessari lo sgombero del primo piano e la richiesta di un intervento urgente di messa in sicurezza. A dicembre è stata richiesto alla Regione il finanziamento dell'intervento, incrementato dall'aumento dei costi dei materiali, per un ammontare complessivo di 5 milione di euro.

"In attesa del finanziamento che oggi è stato concesso - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai - questa amministrazione ha attivato con fondi propri, in anticipo sui fondi del sisma, un intervento stralcio per recupero l'ala sud ovest per 897 mila euro". "Sono in corso le procedure di gara per affidare i lavori - aggiunge - Le opere consistono anche nel risanamento della scala di sicurezza sul vicolo Porta Zoppa, l'inserimento dell'ascensore per superare le barriere architettoniche con ingresso da piazza della Libertà, smontaggio della mantovana provvisoria di protezione e risanamento della parete esterna sul vicolo Porta Zoppa". (ANSA).