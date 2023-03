A Pesaro la Bandiera 2023 della Rete dei Comuni Sostenibili

Pesaro ha ricevuto la Bandiera 2023 della Rete dei Comuni Sostenibili, associazione che promuove le politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, dei Comuni. La consegna è avvenuta durante l'assemblea nazionale che si è svolta ieri a Roma e a cui ha partecipato il sindaco Matteo Ricci.

Il primo cittadino dipesaro ha sottolineato come "l'adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili sia un'innovazione importante che accompagna le Amministrazioni nel raggiungimento degli Obiettivi di Agenda 2030, con strumenti e pratiche innovative", tra cui l'offrire "un servizio scientifico e serio; uno strumento di lettura della nostra società". Presente anche l'assessora all'Innovazione e Partecipazione Francesca Frenquellucci e l'assessora alla Sostenibilità Maria Rosa Conti che ha presentato le best practice attivate dal Comune negli ultimi anni tra cui i progetti dedicati al Parco San Bartolo (in cui rientra la caletta di riabilitazione delle tartarughe in Baia Flaminia) e quello che ha portato alla realizzazione della prima scuola nZeb di Pesaro, la Brancati di via Lamarmora; un esempio di edilizia sostenibile su cui si stanno sviluppando i numerosi interventi di rigenerazione ed efficientamento energetico delle scuole del territorio. Buone prassi che si intrecciano con "La natura della Cultura" di Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura e la sua strategia che mira a "sviluppare tecnologie che mettano a bilancio il complesso delle esigenze ambientali", ha rimarcato Conti. (ANSA).