Ucraina: Consiglio Marche, marcia per la Pace a Loreto 4 marzo

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - "Le Marche per la Pace": una marcia a Loreto. "Un'iniziativa simbolica" promossa dal Consiglio regionale per sabato 4 marzo; partirà alle ore 11 da Porta Romana fino al sagrato della Basilica della Santa Casa, dove sono previsti gli interventi istituzionali, in particolare quello del presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini, e al termine la recita dell'Angelus dall'Arcivescovo di Loreto e delegato pontificio per il Santuario della Basilica della Santa Casa, mons. Fabio Dal Cin.

Ad un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina torna, dunque, a Loreto "Le Marche per la Pace". L'evento, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è alla sua seconda edizione e già lo scorso anno era stato ospitato nella città mariana con il coinvolgimento di Regione, Province, Comuni e un invito esteso a tutta la comunità marchigiana. (ANSA).