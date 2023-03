Covid: Marche; 481 casi in 7 giorni, incidenza scende a 31

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - Nelle Marche l'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti è scesa da 35,57 a 31,98 nell'ultima settimana, si sono registrati 481 positivi (535 la settimana precedente) sulla base di 2.202 tamponi; cinque persone sono morte in correlazione con la pandemia (il totale è ora di 4.399). Lo rende noto la Regione Marche nel consueto bollettino di aggiornamento settimanale.

Attualmente ci sono 45 persone ricoverate (+5 rispetto alla settimana precedente) tra le quali nessuna in Terapia intensiva (invariato), una in Semintensiva (-1) e 44 (+6) in reparti non intensivi. Sono quattro i pazienti in osservazione nei pronto soccorso. In quarantena ci sono 617 persone di cui solo quattro con sintomi. (ANSA).