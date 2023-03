Bersaglieri: Raduno nazionale 2024 sarà ad Ascoli Piceno

Sarà Ascoli Piceno, nelle Marche, ad ospitare il Raduno nazionale Bersaglieri nel 2024. Un evento che porterà in città migliaia di 'piume nere' e fanfare, con un grande ritorno di immagine per la città delle cento torri, che avrà riflessi positivi dal punto di vista turistico ed economico: saranno infatti presenti tutte le sezioni provinciali, che come da tradizione si ritroveranno per un'unica, grande, festa nazionale. La giunta comunale, nell'ultima seduta, ha approvato l'assegnazione del 71/o Raduno nazionale Bersaglieri, che si terrà il 3-4-5 maggio del prossimo anno, e ha nominato il segretario generale Vincenzo Pecoraro presidente del comitato organizzatore del Raduno nazionale "Ascoli Piceno 2024".

In seguito saranno nominati anche i membri che andranno a comporre il Comitato. Il primo passo per arrivare all'assegnazione era stato fatto nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale, che - su proposta dei Bersaglieri di Ascoli - aveva inviato una lettera di intenti all'Associazione nazionale bersaglieri per proporre la propria candidatura a ospitare l'edizione 2024 del raduno. Poi è arrivata l'assegnazione a firma del presidente nazionale. Ora si metterà in moto la macchina organizzativa, visto che dovranno essere messi a disposizione dell'Associazione nazionale bersaglieri sale comunali, piazze, spazi pubblici oltre all'attrezzatura per gli allestimenti e tutto ciò che di volta in volta sarà necessario. (ANSA).