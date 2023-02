La Chiesa S. Maria della Piazza a Ancona nel nuovo spot 8xmille

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - La chiesa di Santa Maria della Piazza ad Ancona è stata scelta, insieme ad altre opere, come protagonista dello spot della nuova campagna di sensibilizzazione alla firma dell'8xmille alla chiesa cattolica.

Oggi una troupe cinematografica ha girato alcune scene all'interno e all'esterno della chiesa, in stile romanico, eretta tra l'XI e il XII secolo sui resti di una basilica paleocristiana, che viene restaurata grazie al sostegno dei contributi dell'8xmille. L'edificio di culto è visitato ogni anno da oltre 20mila persone. L'intervento di restauro conservativo, iniziato nel dicembre 2022, terminerà entro la fine del 2023 e interesserà il manto di copertura dell'edificio, le sue facciate laterali, quella posteriore e il campanile.

Durante i lavori, la chiesa rimarrà aperta al pubblico. Il costo complessivo del restauro è di 312mila euro, di cui 171mila euro ricevuti grazie ai fondi dell'8xmille. "I beni ecclesiastici e i luoghi di culto sono un riferimento per le comunità di fedeli e un patrimonio artistico-culturale da preservare e valorizzare - sottolinea l'arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo Angelo Spina - e la firma dell'8xmille alla chiesa cattolica permette di finanziare opere caritative e pastorali, ma anche interventi di restauro. La chiesa di Santa Maria della Piazza è una delle più importanti della città, è stata la prima cattedrale di Ancona e ha conservato per lunghissimi anni la reliquia di santo Stefano, il sasso che fu utilizzato per la sua lapidazione a Gerusalemme". "La Cei ha riconosciuto il valore storico, artistico, culturale e religioso della chiesa di Santa Maria della Piazza che verrà quindi inserita nello spot per la nuova campagna di comunicazione a favore dell'8xmille - spiega don Luca Bottegoni, direttore dell'Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici -. Siamo molto contenti di questa scelta che permetterà di far conoscere ancor di più la chiesa e la città di Ancona all'Italia". (ANSA).