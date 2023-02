Terremoto: Acquaroli, deroga a numero minimo alunni per 6 anni

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - "Sono contento di potervi comunicare un importante provvedimento per le scuole del cratere sismico, inserito nel Decreto Ricostruzione in discussione in Parlamento. L'emendamento approvato prevede una deroga al numero minimo degli studenti per formare le classi nelle scuole terremotate, fino all'anno scolastico 2028-2029. Questo consentirà per i prossimi sei anni di garantire una continuità didattica nelle zone colpite dal sisma e una sicurezza sull'offerta formativa per gli studenti, per le famiglie e per le comunità terremotate, che stanno lottando con determinazione per la ricostruzione dei territori colpiti e meritano la certezza di avere servizi essenziali come quello scolastico". Lo annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook. "Voglio ringraziare - aggiunge - il presidente Giorgia Meloni e tutti coloro che si sono adoperati per questo importantissimo risultato". (ANSA).