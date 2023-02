Costanzo: cordoglio a Tolentino, dove diresse Biennale Umorismo

(ANSA) - TOLENTINO, 24 FEB - Anche a Tolentino (Macerata) la notizia della morte di Maurizio Costanzo ha destato cordoglio.

L'amministrazione comunale e il Museo Internazionale dell'Umorismo nell'Arte ricordano il giornalista che è stato direttore artistico della 25/a edizione della Biennale dell'Umorismo nell'Arte del 2009. Costanzo ha anche curato la mostra personale promossa dal Miumor dedicata all'artista Leo Longanesi e "più volte aveva ospitato al Costanzo Show - come ricorda una nota del Comune - sia i rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra cui l'allora sindaco Luciano Ruffini e l'assessore Massimo Marco Seri, ma anche persone di Tolentino come ad esempio Paolo Scisciani, presidente dell'Associazione Tolentino815 per parlare della rievocazione della battaglia di Tolentino del 1815". Fu anche tra i primi - viene ancora ricordato - a chiamare per esprimere la sua solidarietà e per mettersi a disposizione all'indomani dell'incendio dello storico Teatro Vaccaj. (ANSA).