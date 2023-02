Trasporti: Rixi, mare/ferro-bonus per 'diluire' traffico pesante

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - Il "tema infrastrutture in Italia non viene affrontato con una visione da almeno 25 anni, purtroppo fa sei accumulati ritardi e sappiamo bene che colli di bottiglia nel nostro sistema infrastrutturale ci sono nelle Marche e in varie altre aree del Paese". Così il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi che ha partecipato nel pomeriggio al Teatro delle Muse ad Ancona alla celebrazione per i 120 anni della Frittelli Maritime Group, azienda storica del settore marittimo con 100 milioni di euro di fatturato e 600 dipendenti.

Sulle infrastrutture, ha insistito Rixi, "bisogna dare delle risposte immediate, in parte lo abbiamo fatto ad esempio con i tavoli creati al ministero sui cantieri autostradali"; "purtroppo quando si interviene su opere in esercizio qualsiasi lavoro viene fatto - ha ammesso il vice ministro - ha la conseguenza di disagi e aumento di pericolosità della circolazione stradale. Rivedremo in parte alcune norme ma dobbiamo anche pensare al futuro". Rixi ha parlato di "terza corsia" A14" ma anche di "pensare di cambiare alcune regole ai concessionari per poter avere opere nei prossimi anni di carattere autostradale e guardare anche la viabilità statale".

Il vice ministro ha auspicato "un'accelerazione da parte di Anas del completamento di alcune opere che potrebbero consentire di dirottare alcuni flussi di traffico". C'è poi il tema "dorsale ferroviaria che è importante e siamo in una delle arterie trainanti del paese da nord a sud: su questo come ministero - ha ribadito - continueremo a insistere devono messe a regime un 'ferro-bonus' e un 'mare-bonus' per consentire di portare gran parte del traffico pesante su ferrovia e su mare dove grazie al cielo basta mettere una linea di navigazione. Quando si lavora - ha concluso - dobbiamo avere la capacità di svuotare alcune arterie altrimenti la difficoltà di riuscire a fare interventi importanti di riqualificazione in tempi celeri diventa un'impresa praticamente impossibile". (ANSA).