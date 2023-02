Amministrative: Psi Marche, liste autonome con proprio simbolo

"Il Partito Socialista delle Marche, in vista delle prossime elezioni amministrative, lavorerà per la creazione di liste autonome con il proprio simbolo". Lo annuncia il segretario regionale del partito Boris Rapa. "L'area di riferimento delle liste che presenteremo - spiega - sarà il centro-sinistra nel suo spazio laico-riformista nel quale il partito si riconosce per storia e tradizione; pertanto, fatte salve situazioni e particolarità locali, nel caso in cui sussistesse l'impossibilità politica di presentare liste autonome, alleanze e accordi andranno cercati con i partiti come Italia Viva, Azione e +Europa che si riconoscono negli stessi valori".

"Si prende infatti atto che nell'ambito del centro-sinistra il Pd non è al momento riuscito a svolgere una leadership in grado di unire le forze progressiste, riformiste e laiche - attacca Rapa - ed è stato incapace di abbandonare una cultura massimalista e populista che oggi vede nel Movimento 5 Stelle il principale interprete".

"Il Psi, da sempre riferimento nel centro-sinistra delle istanze riformiste, - concluse il segretario regionale - auspica quindi che il Partito Democratico possa celebrare un congresso dove abbia l'intelligenza di sciogliere tutti i nodi irrisolti per poter gettare le basi anche in Italia di un vero partito socialdemocratico europeo che si candidi alla guida del paese".

(ANSA).