Musicultura, annunciati 56 artisti ad Audizioni Live

Sono 56 gli artisti e le artiste che accedono alle Audizioni Live di Musicultura 2023. I loro nomi sono stati annunciati oggi, dopo una selezione che ha richiesto tre mesi di ascolti per completare il vaglio delle 1.113 candidature iniziali, che segna il nuovo record di partecipazioni per il concorso dedicato alla Canzone popolare e d'autore che si svolge a Macerata.

I convocati a sostenere le audizioni sono tutti autori ed autrici delle loro canzoni e si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Lauro Rossi nel corso di dieci serate di spettacolo aperte liberamente al pubblico, in programma continuativamente dal 24 febbraio al 5 marzo, con inizio alle ore 21, la domenica alle ore 17. Le dirette streaming sui social di Musicultura permetteranno di seguire e cogliere anche da casa le atmosfere e la qualità della kermesse musicale.

"Registriamo un'ulteriore impennata della rapidità con cui nuovi stili e tendenze sorgono e tramontano - ha spiegato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri - Quanto all'approccio e ai contenuti, rileviamo con piacere che ci sono ragazze e ragazzi che riscoprono il gusto della pennellata melodica e armonica, che svicolano dalle canzoni incapsulate nell'autobiografismo, dalle lamentele un po' lagnose, dal dissing, che hanno voglia di alzare lo sguardo sul mondo, sul mistero, sul fantastico".

Gli artisti in concorso non saranno gli unici protagonisti al Teatro Lauro Rossi. Alle serate di spettacolo interverranno infatti amichevolmente alcuni ospiti speciali, tra loro John Vignola il 24 febbraio, Morgan il 27 febbraio, Fabrizio Bosso accompagnato da Julian Oliver Mazzariello il 28 febbraio, Elisa Ridolfi il 2 marzo, Margherita Vicario, già finalista di Musicultura, il 4 marzo.

Nannipieri ha inoltre ricordato la collaborazione con Rai Italia "che apre una significativa prospettiva internazionale". Gli artisti convocati a Macerata per le audizioni live si esibiranno con due brani ciascuno di fronte alla giuria di Musicultura, al pubblico presente in teatro e collegato alle dirette social. La rosa delle 56 proposte in corsa è composta da nove band e da 47 solisti e soliste, tra le regioni di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto l’Emilia-Romagna con 8 artisti, seguita dalla Lombardia con 7 e con 5 da Marche, Abruzzo e Toscana.Dalle audizioni emergeranno i 16 progetti artistici finalisti che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura.

Gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali nelle serate di spettacolo finali del Festival nel mese di giugno allo Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro.(ANSA).