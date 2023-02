Giorno Ricordo: Latini,"interrogare passato per futuro migliore"

Seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche dedicata a celebrare il Giorno del Ricordo, al quale è affidato il compito di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano. In apertura le riflessioni del presidente dell'Assemblea legislativa, Dino Latini che ha parlato di "una brutale violazione del principio di libertà, dei diritti umani, dell'autodeterminazione dei popoli".

"Dopo decenni di silenzio, - ha sottolineato Latini - l'Italia è ora unita nella condanna di quei tragici eventi e nel ricordo delle persone che hanno perso tutto senza avere alcuna colpa, vittime di pura e semplice violenza". E il Giorno del Ricordo, secondo il presidente del Consiglio regionale, deve far volgere lo sguardo anche al presente, alle guerre in atto, a quanto sta accadendo in Ucraina e deve rendere sempre più concreta la ricerca della pace.

"Rendiamo onore alle vittime delle foibe nella consapevolezza che ricordare, interrogare e consultare il passato - ha concluso - è la nostra chiave di accesso ad un futuro migliore". (ANSA).