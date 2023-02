Un 27enne morto in casa a Pesaro con segni di coltellate

Un giovane di 27 anni è stato trovato morto in casa nel centro storico di Pesaro. Sembra che abbia i segni di fendenti di arma da taglio al torace.

A trovare il corpo è stato un familiare che non vedendolo al lavoro è andato a cercarlo nella sua abitazione, trovandolo senza vita. Sul posto, la Squadra Mobile e il sostituto procuratore di Pesaro Silvia Cecchi. Si cerca anche l'arma del delitto.

Da quanto si è appreso, il giovane, titolare di un'attività in proprio, aveva preso in affitto la casa da quindici giorni. Nell'abitazione, attualmente, ci sono gli inquirenti e la scientifica per rilevare ogni traccia utile ad individuare il responsabile. In un primo momento si era pensato ad un suicidio, ma poi questa ipotesi è stata abbandonata. Si cerca di individuare anche un eventuale movente.