Si infortuna mentre taglia albero in un fosso a Cupra Marittima

(ANSA) - CUPRA MARITTIMA, 18 FEB - Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas) è intervenuta sulle colline di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) per prestare soccorso ad un uomo infortunatosi durante il taglio di un albero in un fosso.

Dalla centrale operativa 118 è stato richiesto anche il supporto dell'elisoccorso Icaro 01, che ha sbarcato sul posto medico, infermiere e Tecnico di Elisoccorso del Cnsas. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasferito con il verricello a bordo per il trasporto presso il trauma center di Ancona Torrette.

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, un'ambulanza 118 e polizia locale. (ANSA).