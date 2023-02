Inaugurata nuova palestra Questura Ancona con macchinari Panatta

Inaugurata nella Questura di Ancona, in via Gervasoni, la nuova palestra dedicata al personale della Polizia di Stato. La struttura, realizzata grazie al contributo della Panatta srl, azienda con sede e produzione ad Apiro (Macerata), brand globale di fitness, sottolinea la Questura, "è una tappa importante nella costruzione del benessere del personale, anche per garantire standard di efficienza e capacità del personale operativo".

Al taglio del nastro presenti, il Questore Cesare Capocasa, il prof. Rudy Panatta, la signora Angela Tosti Panatta, presidente di Panatta srl, Stefano Fonsi, dirigente Reparto Mobile di Padova e vice presidente vicario delle Fiamme Oro, che ha accompagnato una rappresentanza di atleti di alto livello della squadra di atletica, impegnata ad Ancona per i campionati indoor. Tra loro l'Ispettore Sergio Baldo, il sovrintendente capo Nicola Rampazzo; l'assistente capo Federico dell'Aquila; gli agenti Linda Olivieri, Rebecca Sartori, Massimiliano Luiu.

Panatta, che produce macchinari per l'allenamento fisico, è riconosciuta a livello internazionale per l'eccellente biomeccanica articolare e la massima possibilità di personalizzazione delle attrezzature; è fornitrice del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Italia e ha attrezzato il Centro Nazionale a Roma-Spinaceto. Negli anni molti centri sportivi della Polizia di Stato hanno attrezzato proprie palestre con le macchine dell'azienda.

"Per noi è un piacere sapere che le nostre forze dell'Ordine si allenano con le nostre macchine - ha detto Tosti Panatta - perché sappiamo quanto sia importante il giusto esercizio fisico per gli addetti della Polizia. Abbiamo molte esperienze in palestre di forze dell'ordine e centri Sportivi e Olimpici con molti campioni che scelgono le nostre macchine per allenamenti selettivi. E' indubbio che le aziende e le istituzioni pensino al benessere psicofisico dei dipendenti aiutandoli ad essere in buona forma".

"La ristrutturazione della Palestra - ha rimarcato il Questore - rappresenta un ulteriore tassello per garantire al personale dipendente luoghi adeguati, ove potersi allenare in sicurezza e gratuitamente, sfruttando gli spazi della Questura".

(ANSA).