Superenalotto: vinte 5 quote da 4 milioni in bar Montecassiano

(ANSA) - MONTECASSIANO, 17 FEB - Cinque quote del sistema vincente del SuperEnalotto - per un totale di oltre 20 milioni di euro - sono state vendute nel bar pasticceria Dolce Forno di via Mainini a Montecassiano, in provincia di Macerata. A confermare la vincita ad Agipronews è la signora Barbara, moglie del titolare: "due dei 5 vincitori sono nostri clienti abituali, questa mattina sono passati a ringraziarci e a festeggiare insieme a noi. Si tratta di due giovani lavoratori con famiglia: possiamo dire che questo premio è finito nel posto giusto".

"Siamo felici per loro... e speriamo anche in un piccolo regalo" aggiunge. Nessun indizio, almeno per ora, sugli altri vincitori delle quote da 4 milioni. "Anche se abbiamo una clientela abituale, ci troviamo in un luogo di passaggio, vicino al centro commerciale, quindi potrebbe essere stato chiunque", spiega la titolare. "Di questi sistemi ne vendiamo parecchi ogni settimana, li appendiamo alla bacheca e chi entra li prende", racconta. Le Marche si confermano una regione fortunata: alle cinque quote vendute a Montecassiano, si aggiunge anche una vincita centrata a Montegranaro, in provincia di Fermo. La stessa provincia dove finì l'ultimo "6", quasi due anni fa: il 22 maggio 2021, infatti, furono assegnati 156,2 milioni nel piccolo borgo di Montappone. (ANSA).