Superbonus: Pasqui (Fi), ricadute drammatiche su cratere sismico

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - "Seppur consapevole che un intervento capace di definire con certezza i confini di queste misure (bonus edilizi, ndr) fosse necessario e improrogabile, sono molto preoccupato per le ricadute che l'attuazione di questo decreto legge potrà avere nell'area del cratere sismico".

Così in una nota il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui (Forza Italia). "Siamo ormai al settimo anno dal devastante terremoto del 2016 - aggiunge - e la ricostruzione vera ha appena visto la luce, dopo aver a lungo stentato a partire. Lo stop alle agevolazioni sull'edilizia rischia concretamente di mettere una pietra tombale sulla ripartenza dei territori colpiti dal sisma, con conseguenze devastanti su tutto il comparto edile. Non ultimo - incasza -, questa misura andrebbe a creare una vera e propria disparità di trattamento fra gli stessi cittadini terremotati, con quelli che hanno subito pochi danni e hanno potuto usufruire delle agevolazioni e quelli del 'cratere vero', i quali, oltre a non aver ancora visto la ricostruzione, non potranno avere accesso ai bonus. Faccio appello quindi alla sensibilità dei parlamentari di Forza Italia, presso i quali sarà mia premura intervenire, affinché in sede di conversione del decreto legge, nel dibattito parlamentare possano essere apportate le opportune modifiche che vadano a tutelare i territori del sisma i quali, mai come stavolta, rischiano di scomparire definitivamente e con loro tutto il patrimonio storico, umano, culturale che da millenni conservano" conclude Pasqui. (ANSA).