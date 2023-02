Scuola: pdl Marche contro differenze tra statali e paritarie

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - Eliminare le differenze tra scuole statali e private paritarie realizzando così gli scopi previsti dalla normativa nazionale sulla parità scolastica e il diritto allo studio (legge 10 marzo 2000 n.62). E' quanto prevede una proposta di legge sottoscritta dai consiglieri regionali Dino Latini (Udc), attuale presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Jessica Marcozzi (Fi) e Giacomo Rossi (Civici Marche), illustrata oggi in un incontro stampa a Palazzo delle Marche ad Ancona.

In sostanza, ha spiegato Latini, la proposta intende modificare e integrare grazie a tre articoli la precedente legge regionale n. 42 del 4 settembre 1992, spazzando via gli ultimi residui di differenziazione tra scuole statali e private paritarie, e realizzando un unico sistema d'istruzione pubblica con scuole di proprietà dello Stato, degli enti locali e di privati. La normativa, "oltre a soddisfare il principio di equità e di libera scelta sancito dalla Costituzione di chi intende avvalersi per la formazione dei propri figli di scuole vicine al proprio orientamento culturale", è stato spiegato, vuole anche fornire "un aiuto al sistema scolastico paritario da anni in crisi per mancanza di risorse, prevedendo con l'art.1 un bonus studente da dare agli iscritti alle scuole paritarie di ogni ordine e grado".

Prevede inoltre, con l'art. 2, di sostituire alcune diciture della precedente legge che potevano creare equivoci nella differenziazione tra scuole statali e non statali, a scapito di queste ultime, e con l'art. 3 inserisce un principio d'invarianza finanziaria delle risorse regionali da stanziare, che vanno definite annualmente in base alla legge di bilancio.

"La nostra proposta di modifica alla precedente legge regionale - ha detto Latini - non vuole essere una battaglia ideologica, ma un atto che garantisca un effettivo diritto allo studio".

Nelle Marche - ha informato Marco Marinelli, della Federazione Italiana Scuola Materna (Fism) - la legge riguarda 86 scuole paritarie d'infanzia, 10 primarie, sei secondarie di primo grado e quattro di secondo grado, per un totale di 5.194 studenti.