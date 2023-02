Sanità: ingegneri 'studiano' nuovo ospedale Ancona Sud-Inrca

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - "Un complesso ospedaliero all'avanguardia che si posizionerà ai vertici dell'edilizia sanitaria italiana". L'assessore regionale alle Infrastrutture e all'Edilizia sanitaria Francesco Baldelli lo ha detto al termine di un sopralluogo al cantiere del nuovo ospedale Ancona Sud - Inrca di Camerano. L'iniziativa ha concluso il seminario di aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata, Commissione strutture e geotecnica, a cui hanno partecipato 34 professionisti. Sono stati illustrati il progetto del nuovo ospedale e le innovative opere strutturali adottate, a partire dai 279 isolatori sismici a scorrimento e dai 24 dissipatori "viscosi" posizionati, soluzioni che in Italia hanno ancora poche applicazioni. "Anche l'Ordine degli ingeneri di Padova si è prenotato per visitare questa struttura, che già rappresenta un vanto dell'ingegneristica sanitaria nazionale - ha rimarcato Baldelli -. Quando, due anni fa, si è insediata la nuova Giunta regionale, in questo cantiere non era stato edificato nemmeno un pilastro. Oggi, invece, è stato quasi completato l'edificio che, prima ancora di essere operativo, già rappresenta un'eccellenza tecnologica tale da divenire un modello di riferimento per i professionisti di settore". L'obiettivo è di inaugurare la struttura ospedaliera entro il 2025. "Nel nuovo bilancio regionale abbiamo stanziato altri 60 milioni di euro per completarlo - ricorda l'assessore -. L'importo più che raddoppia, in sostanza, le risorse disponibili al momento del nostro insediamento. Nel complesso investiremo nel nuovo Inrca 160 milioni di euro, più altri 15 milioni per migliorare l'accessibilità viaria alla struttura. Quello dei collegamenti sicuri, moderni e veloci per raggiungere l'ospedale sarà un tema che replicheremo anche nelle altre strutture sanitarie ospedaliere, perché è fondamentale, per i cittadini, poter accedere celermente ai servizi che salvano la vita". Il nuovo Inrca si sviluppa su una superficie di 61mila metri quadri, in quattro piani (più un quinto per l'elisuperficie) e altri 1.500 mq esterni destinati a ospitare la centrale termica e l'impiantistica tecnologica. I posti auto disponibili saranno 800. (ANSA).