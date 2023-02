Atletica: ecco gli Assoluti indoor ad Ancona,subito 11 finali

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - Sono 11 i titoli in palio nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica ad Ancona. Se domenica sarà soprattutto il giorno di Marcell Jacobs, che comincerà correndo, alle 16.50, la terza delle tre batterie dei 60 metri e poi andrà alla ricerca del terzo titolo italiano dei 60 metri, domani i riflettori sono puntati in particolare sulle pedane dei salti.

Nell'alto è attesa la medaglia di bronzo mondiale Elena Vallortigara (Carabinieri), forte del suo 1,95 di martedì a Banska Bystrica, a un centimetro dal primato personale indoor di 1,96 realizzato proprio al Palaindoor marchigiano nell'edizione 2020 degli Assoluti. È anche il momento del salto in lungo, in una giornata che può esaltare Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) e Mattia Furlani (Fiamme Oro): la fiorentina ha dimostrato solidità con il 6,72 di Sabadell e il 6,69 di Berlino, il reatino ha sfiorato gli otto metri (7,99) a Stoccolma, firmando il record europeo U20 indoor, e sfiderà il finalista olimpico di Tokyo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle).

Nell'asta, la primatista italiana Roberta Bruni (Carabinieri) vuole riscattarsi dai tre errori a 4,45 di mercoledì a Liévin, e incontra la finalista mondiale indoor Elisa Molinarolo (Fiamme Oro).

Negli ostacoli probabile duello tra Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), che scioglierà la riserva nelle prossime ore, e Lorenzo Simonelli (Esercito); nei 60hs al femminile guidano le graduatorie Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) e Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo) ma può rilanciarsi anche Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro). Da non perdere i 1500 metri con Pietro Arese (Fiamme Gialle) e Ossama Meslek (Atl.

Vicentina) e tra le donne Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli), Ludovica Cavalli (Aeronautica) e Federica Del Buono (Carabinieri). È anche il giorno della marcia, con Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) nei 5 km maschili e Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950) nei 3 km femminili.

Ma il programma di domani sarà aperto dalle prove multiple: nel pentathlon, che assegna il titolo nel pomeriggio, c'è la primatista italiana Sveva Gerevini (Carabinieri). (ANSA).