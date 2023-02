Villa Cerboni a San Benedetto guida Luoghi del Cuore Fai Marche

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - La Villa e il Parco Cerboni Rambelli a San Benedetto del Tronto è il primo sito delle Marche nella classifica del Luoghi del cuore del Fai, un censimento che parte dal basso, con 7.400 voti: si tratta di una grande casa costruita nel 1870 dal medico Angelo Cerboni, con un corpo centrale e due ali laterali sovrastati da terrazze panoramiche, circondata da un parco di 11.600 metri.

Dal 2001, grazie al lascito dell'ultimo proprietario Paolo Rambelli, il sito è proprietà del Comune e viene utilizzato come spazio distensivo e terapeutico per il vicino ospedale. Nella classifica nazionale è al 36/o posto. Tra le top ten delle Marche ci sono anche località toccate o danneggiate dall'alluvione del 15 settembre 2022. Si tratta dell'Oasi naturalistica di San Gaudenzio, vicino a Senigallia (Ancona), che ha ottenuto 6.375 voti ed è seconda nella classifica regionale e 45/a in quella nazionale e della chiesa di Santa Maria delle Tinte a Pergola (Pesaro Urbino), con 6.031 voti, terza nelle Marche e 46/a a livello nazionale. La prima è un'oasi di 323 ettari a soli 4 km da Senigallia, istituita del 2005: deve il nome al sarcofago di San Gaudenzio oggetto di venerazione da parte di Tedolinda, regina del Longobardi che nel tardo Cinquecento fece costruire una chiesa e un monastero.

Santa Maria delle Tinte, un piccolo gioiello con esterno in laterizio e interno in stucco bianco, costruita alla fine del '700 per volontà della Corporazione dei Tintori e Lanaioli, è stata devastata dall'inondazione di settembre. Chi si è attivato per la raccolta dei voti per il censimento ha l'obiettivo di recuperare la piccola chiesa. Nella classifica marchigiana ci sono inoltre la Torre sul Porto Sentina sempre a San Benedetto del Tronto; il Ponte di Cecco ad Ascoli Piceno; la Pieve di Santo Stefano di Gaifa e Torre Brombolona a Canavaccio di Urbino; l'Area archeologica del santuario romano ellenistico La Cuma a Monte Rinaldo (Fermo); Montefabbri a Vallefoglia (Pesaro Urbino), ottava nelle Marche con 308 voti, 324/a in Italia; Cossignano (Ascoli Piceno); la Rocca Varano a Camerino (Macerata). (ANSA).