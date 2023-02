Università: Parisi, scienza e cultura si intrecciano

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - Durante l'inaugurazione del 687/o anno accademico dell'Università di Camerino è stata conferito il dottorato honoris causa in Physics, earth and materials sciences al Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Parisi nella sua lectio magistrali ha paragonato la scienza "ad un puzzle, un mosaico gigantesco, a cui ogni scienziato aggiunge una tessera.

Bisogna sensibilizzare la popolazione e far capire che scienza e cultura si intrecciano l'una con l'altra, sia nel loro sviluppo storico, sia sul piano teorico e anche nella pratica di tutti i giorni". "E' la prima volta che Unicam conferisce un dottorato" ha osservato il rettore Claudio Pettinari, sottolineando il valore della ricerca. "Da quest'anno accademico - ha spiegato - abbiamo reintrodotto la piena contribuzione degli studenti, momento atteso e temuto, ma i nostri studenti hanno continuato a sceglierci per qualità della ricerca, della didattica e dei servizi: ad oggi abbiamo un aumento del 13% sulle immatricolazioni, rispetto allo scorso anno e, più in generale, riprendendo il dato pre-sisma del 2016, osserviamo un trend positivo delle iscrizioni, passando da 1.670 immatricolati nel 2016 a 1.942 nel 2022 e da 7.584 iscritti nei tre cicli nel 2016 a oltre 9.000 nel 2022: numeri maggiormente significativi se pensiamo alla reintroduzione delle tasse e alle difficoltà di ingresso degli studenti stranieri, dovute agli anni di pandemia e alla guerra". "Siamo cresciuti, notevolmente, nonostante tutto", ha chiosato. Il rettore ha inoltre ricordato che "nel 2017 la cifra che l'Ateneo destinava alle borse di studio era di un milione e 94mila euro, oggi sfiora i 2 milioni". "Non è per caso che, per il diciannovesimo anno, abbiamo confermato il primo posto nelle classifiche Censis tra gli atenei italiani fino a diecimila iscritti e raggiunto il primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali", ha evidenziato Pettinari. (ANSA).