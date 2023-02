Terremoto:scadenze per titolari Cas e Sae allineate al 31 maggio

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - La Cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, ha raggiunto l'intesa su un provvedimento finalizzato a definire un piano programmatico di riordino di tutte le scadenze relative la presentazione dei progetti della ricostruzione privata, con particolare riferimento a quelli riguardanti i titolari di Contributo di autonoma sistemazione (Cas), Soluzioni abitative di emergenza (Sae) e altre forme di assistenza. Presente in collegamento anche Fabrizio Curcio, a capo del Dipartimento di Protezione civile, che adotterà un'Ordinanza per allinearsi alle indicazioni della Cabina. L'ordinanza adottata prevede il riallineamento al termine del 31 maggio di varie scadenze, nelle more dell'adozione dell'atto di programmazione a cui lavoreranno nel frattempo la Struttura commissariale, gli Usr e il Dipartimento di Protezione civile per arrivare anche ad una rimodulazione del Cas. Le scadenze traslate al 31 maggio riguardano sia quelle fissate per oggi, 16 febbraio, relative alla presentazione dei progetti dei titolari di Cas e Sae che non avessero già provveduto in forma semplificata, sia quella del 15 marzo per completare i progetti già presentati in forma semplificata. Secondo Castelli entro maggio dovrebbe essere adottato un provvedimento che definisca "tutto l'insieme delle scadenze". (ANSA).