Terremoto:al via lavori piscina e grotta sudatoria Acquasanta T.

(ANSA) - ACQUASANTA TERME, 16 FEB - "Finalmente il giorno che tutti aspettavamo è arrivato. Si parte". Così il sindaco Sante Stangoni commenta l'avvio dei lavori per la riqualificazione della piscina e della grotta sudatoria di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). L'intervento è finalizzato al completo utilizzo della sorgente termale, attraverso l'adeguamento delle aree prospicenti l'ingresso della grotta, la ristrutturazione della palazzina liberty, del blocco spogliatoi. "Lo avevamo promesso e dopo tanti ostacoli ci siamo riusciti e per questo ringrazio tutti i cittadini che hanno da sempre creduto in noi" aggiunge Stangoni. L'importo dell'appalto è di 4 milioni e 200mila euro e 248mila euro di oneri per la sicurezza. L'opera è ritenuta fondamentale per il rilancio del territorio duramente colpito dal terremoto del 2016. Le Terme di Acquasanta sono particolarmente rinomate per l'alta qualità delle cure praticate quali fanghi, bagni, bagni con idromassaggio. Le acque sono classificate tra le sulfuree salse e sono indicate per le affezioni dell'apparato respiratorio, la sordità rinogena e per tutte le patologie otoiatriche e reumoartropatiche ed in particolare per affezioni dell'apparato respiratorio, affezioni delle prime vie aeree, affezioni otorinolaringoiatriche e affezioni reumoartroreumatiche. La via Salaria era la strada che percorrevano i Romani per portare il sale dall'Adriatico a Roma.

Di ritorno a Roma dopo le cruenti battaglie, sostavano ad Acquasanta per curare le ferite riportate nel luogo allora chiamato "Ad Aquas", dove sgorgavano copiose acque curative per ritemprarsi e curarsi. (ANSA).