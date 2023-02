Sequestrati oltre 2.600 articoli con marchi contraffatti

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 16 FEB - Calzature e articoli con marchi di alta moda contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche (Macerata) nei confronti di 4 imprese della città, nel distretto industriale della pelle, del cuoio e delle calzature. L'operazione è avvenuta nell'ambito dei controlli delle Fiamme Gialle, finalizzati tra l'altro a scongiurare eventuali infiltrazioni criminali negli assetti proprietari. La Guardia di finanza, a seguito di attività di intelligence e di incrocio di dati e notizie acquisiti nel corso del controllo economico del territorio, ha dato esecuzione a quattro distinte operazioni di polizia economico-finanziaria nei confronti di altrettante imprese commerciali. Sulla base degli specifici indici di rischio, così acquisiti, sono state sottoposte a controllo 4 ditte individuali esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di calzature, abbigliamento ed accessori di moda.

Nel corso della ricognizione dei locali commerciali, i militari hanno constatato la messa in vendita di calzature ed articoli di pelletteria recanti i marchi Gucci, Golden Goose, Hermes, Converse, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent e Valentino contraffatti, ovvero riprodotti con modalità mendaci, tali da indurre il consumatore in inganno circa la provenienza e l'originalità del prodotto in vendita. Sono stati sottoposti a sequestro probatorio complessivamente oltre 2.600 articoli di moda, in relazione ai reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Illeciti penali per cui i titolari delle imprese controllate sono stati deferiti, a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. (ANSA).