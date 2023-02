Giustizia: sindaco, Tribunale resta ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 FEB - "Il Tribunale resterà ad Ascoli, con fondamentali ricadute socio-economiche sul nostro territorio, ma sarà anche valorizzato, andando a ricoprire un ruolo sempre più importante per la nostra città e tutto il Piceno". Lo afferma in una nota il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, ribadendo che non c'è rischio che il palazzo di giustizia in piazza Orlini sia costretto a traslocare.

Fioravanti si è recato presso il ministero della Giustizia, a Roma, per incontrare il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie. Massimo Orlando. "Dopo aver spiegato l'importanza strategica del Tribunale per Ascoli e tutto il Piceno - prosegue Fioravanti - sono stato rassicurato sul futuro della struttura, nei confronti della quale si erano già attivati, anche con i loro uffici. Grazie a tale lavoro, svolto in maniera rapida e in totale sinergia, il Tribunale tornerà dunque nelle disponibilità dell'agenzia del Demanio e vedrà poi lo stesso ministero della Giustizia scendere fattivamente in campo con interventi di ristrutturazione della sede di un così importante servizio giurisdizionale". I timori per il futuro del Tribunale sono legati alla vicenda dello sfratto del palazzo di giustizia da parte della società proprietaria dell'immobile, sfratto che è stato respinto da un giudice dello stesso Tribunale. (ANSA).