A Pesaro riqualificazione della facciata di Casa Rossini

(ANSA) - PESARO, 15 FEB - Proseguono spediti i lavori di riqualificazione della facciata di Casa Rossini a Pesaro. Oggi l'assessore al Fare Riccardo Pozzi ha incontrato gli operatori restauratori della Gamma srl, la ditta di Fano specializzata in lavori di restauro e conservazione, incaricata dell'intervento del valore complessivo di 92mila euro, di cui 60mila euro contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. "Ringraziamo la ditta che si sta adoperando con grande professionalità e qualità, grazie alla ventennale esperienza, unita alla passione per il recupero ed il rispetto del nostro patrimonio artistico e monumentale - ha detto l'assessore -. Come da cronoprogramma gli interventi per il recupero e la messa in sicurezza della facciata proseguiranno per tutto marzo e si concluderanno nel mese successivo. Per il ponte del 25 Aprile saremo pronti a restituire alla città, e ai visitatori, una dei più importanti palazzi del centro storico. Ringraziamo la titolare e direttore tecnico di Gamma srl, Giovanna Macchi, e la sua squadra di restauratori che avranno massima cura a preservare quanto di originale sia ancora presente nel prospetto, integrandone le mancanze con materiali e impasti simili per colore e morfologia a quelli esistenti". I restauratori che si stanno occupando di Casa Rossini sono: Barbara Buttarini, Michele De Sanctis, Giacomo Leoni, Francesco Lorenzetti, Serena Romani. (ANSA).