Terremoto: a Monsampietro Morico riapre Teatro 'Gigli'

Il teatro "Beniamino Gigli" di Monsampietro Morico, in provincia di Fermo, sta vivendo una nuova importante stagione dopo la sua riapertura a conclusione dei lavori di ristrutturazione per i danni causati dal terremoto del 2016. "La piena fruibilità del nostro teatro è motivo di gioia per l'intera comunità monsampietrina donando quella speranza che concretamente si vede nella realizzazione dei risultati ottenuti con pervicace costanza" spiega all'ANSA la sindaca Romina Gualtieri. Il piccolo gioiello artistico, capace di contenere un'ottantina di spettatori, era stato costruito nel 1940, per essere poi ristrutturato nel 1998. Le scosse di terremoto del 2016, a iniziare da quella del 24 agosto, lo avevano reso inagibile. Qualche mese fa la riapertura ed ora è palcoscenico di diversi spettacoli che stanno richiamando tanti appassionati della zona. Un grande successo ha recentemente riscosso l'Accademia d'arte lirica di Osimo che ha portato in scena "Storie d'amore all'opera". (ANSA).